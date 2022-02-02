3 февраля Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Как раз через 2 года после последнего визита в Киев.

Уже несколько месяцев турецкий лидер предлагает свою помощь в разрешении конфликта между Украиной и Россией. Но стоит ли надеяться на прорыв, или на то, что Анкара попробует решить внутренние проблемы за счет Киева?

Повестка дня

Наибольший интерес Турции на переговорах с Украиной – экономический.

Сверхвысокая инфляция стала негативным трендом по всему миру в 2021 году, а для Турции – незаурядной проблемой. За прошедший год инфляция в стране составила 36%.

Кроме того, турецкая лира обесценилась почти вдвое по сравнению с американским долларом.

Поэтому Эрдогану так важно поднять вопрос экономического сотрудничества с Украиной.

Тем более, что уже подтвердили подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, что будет способствовать развитию товарообмена между государствами.

Цель Украины – наращивание товарооборота до $10 млрд. Учитывая, что сальдо для нашего государства в торговле с Турцией положительное даже сейчас, после подписания соглашения можно ожидать его роста.

Говорят и о военно-техническом сотрудничестве, которое носит довольно ограниченный характер. Но можно вспомнить, что беспилотники Bayraktar прекрасно себя показали в ОРДЛО.

Политолог Алексей Якубин считает, что никого не удивит, если Украина захочет продвинуться дальше в этом вопросе.

— Заметно, что у Киева на первый план выходят вопросы, связанные со взаимодействием в оборонной сфере. Насколько я понимаю, будет обсуждаться вероятность производства тех же беспилотников Bayraktar, но в Украине, — высказывает мнение политолог.

Дипломатические вопросы также будут обсуждаться, но, скорее всего, просто согласуют позиции. Например, о поддержке суверенитета Украины и прав крымских татар на территории оккупированного Крыма.

Посредничество Турции

Не останется без внимания и угроза эскалации со стороны России. Эрдогану невыгодно, чтобы между Украиной и РФ началась полномасштабная война, и даже обострение в ОРДЛО.

Причины неизменны – удар по турецкой экономике, считает эксперт по международной политике и Ближнему Востоку Украинского института будущего Илья Куса.

— Одним из интересов Турции является недопущение эскалации вблизи Черного моря и своих морских границ, поскольку это может нанести ущерб региональной торговле, а значит, и экономической стабильности страны, — объясняет он.

Но для нас это неплохой шанс хотя бы попытаться настроить новую линию переговоров с Россией в вопросе деоккупации украинских территорий.

С ноября 2021 года от Эрдогана звучали призывы выступить посредником между Киевом и Москвой.

И, скорее всего, продолжат раздаваться, ведь для него это возможность стать важным игроком в регионе.

– Это попытка турецкого президента перетянуть на себя инициативу по региональному посредничеству и мирному урегулированию конфликтов. В котором он видит возможность усилить личный имидж, а также усилить влияние своего государства, ведь турецкое руководство считает себя мощным региональным государством, которое может играть более активную роль в региональных процессах, — говорит Куса.

Не стоит забывать и о фактической потере Минска в качестве площадки для переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

Украина и Россия прекрасно понимают, что после завершения пандемии нужно будет искать новую “нейтральную территорию”.

Но и Якубин обращает внимание на то, что для Эрдогана это больше возможность стать частью диалога по безопасности в Европе.

— Эрдоган для себя рассматривает Украину как возможность повысить статус и влияние в Черноморском регионе. Отсюда и идеи Эрдогана о том, что он готов быть посредником между Зеленским и Путиным. О том, что Турция готова принимать представителей ТКГ вместо Беларуси. Он хочет вклиниться в дискуссии о европейской безопасности, — подчеркивает политолог.

Возможно, усилия Анкары не откроют новых путей для разрешения конфликта, но подтолкнут Россию к встрече в Нормандском формате. Хотя бы для решения таких неотложных вопросов, как обмен пленными.

Недоверие к Эрдогану

Вопрос посредничества Турции в переговорах Украины и России не стоит оценивать как игру объединенного фронта против Кремля.

Хотя у Анкары и Москвы в последние годы было довольно много конфликтов, Эрдогану важно сохранять нормальные отношения и с РФ. Потому и значительного давления от него ожидать не стоит.

Тем более что Кремль пока не выражает заинтересованности в посредничестве Эрдогана.

— Проблема урегулирования конфликта — не в форматах и посредниках, а в том, что между Украиной и Россией очень существенные разногласия в восприятии природы конфликта и плана действий по его урегулированию. Я не вижу, как Турция может это изменить. Они не могут повлиять на позицию России, не могут повлиять на позицию Украины, и, собственно, не хотят. И я никогда не видел каких-либо прорывных инициатив со стороны Турции по Минским соглашениям или по Донбассу… Их интересует возможность набрать политические баллы на фоне развернувшегося между Россией и коллективным Западом кризиса, — полагает Куса.

Кроме того, Турция является членом НАТО, что в контексте нынешнего противостояния с коллективным Западом может негативно отобразиться на отношениях с Россией.

Особенно если учесть отношение Эрдогана к решению проблем во взаимодействии с Москвой.

— Эрдоган уже неоднократно показывал, что если турецкие интересы расходятся с российскими, то он будет действовать больше в турецких интересах. Более того, есть некая конкуренция. Неизвестно, насколько доверительно Россия относится к тому, чтобы именно Эрдоган был посредником, — констатирует Якубин.

Фактически только вопросы двустороннего сотрудничества для Украины будут играть значительную роль во время визита Эрдогана. Особенно соглашение о ЗСТ, которое усилит как наше государство, так и Турцию.

А вот противодействие внешним вызовам, в частности Украины, до сих пор остается призрачным. Вполне вероятно, что желание Эрдогана стать посредником в диалоге между Киевом и Москвой не выйдет за рамки теории.

Фото: Штаб ООС