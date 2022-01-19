Эрдоган снова предлагает посредничество в деэскалации конфликта между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Киеву и Москве свое посредничество в разрешении вооруженного конфликта, который Россия развязала против Украины.

Как заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын, Турция готова сыграть роль в деэскалации напряженности между Украиной и РФ. Он также заверил, что Анкара поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.

Известно, что Реджеп Эрдоган пригласил президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина встретиться с глазу на глаз на территории Турции, чтобы устранить все разногласия.

Турецкий лидер также анонсировал визит в Киев в ближайшие недели. Он намерен встретиться с Зеленским.

В то же время Эрдоган планирует находиться в тесном контакте с россиянами, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные и необратимые последствия.

Стоит отметить, что президент Турции уже не в первый раз предлагает свое посредничество в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта. Подобное предложение он озвучивал в конце ноября прошлого года. Однако в МИД России такую идею отвергли.

А в начале декабря Анкара выразила готовность выступить посредником для налаживания диалога между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Недавно Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что сценарий вторжения регулярных российских войск в Украину нереалистичен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.