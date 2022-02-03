Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Киев снова предложил свое государство как площадку для переговоров между Украиной и Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

Об этом турецкий лидер проинформировал после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Эрдогана, Турция готова делать все возможное для завершения российско-украинского конфликта.

– На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция руководствуется логикой: думать, как снизить градус, вместо того, чтобы раздувать пожар, – подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он проинформировал о поддержке деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Эрдоган выразил мнение, что некоторые заявления и сценарии оккупации, обнародованные в последнее время, “истощают Украину и украинский народ”.

– Я одобрительно воспринимаю месседжи украинских высокопоставленных лиц, прежде всего президента, которые содержат здравый смысл и ставят диалог на первое место, — добавил Эрдоган.

Следует отметить, что турецкий лидер уже несколько раз предлагал Киеву и Москве свое посредничество в разрешении российско-украинского вооруженного конфликта. В последний раз такое заявление прозвучало в середине января этого года.

В начале декабря 2021 года официальная Анкара заявила о готовности стать посредником для установления диалога между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Недавно Реджеп Тайип Эрдоган назвал нереалистичным сценарий вторжения войск РФ в Украину.