Метель-2022: ВСУ проводят учения в ответ на маневры Беларуси и РФ

В Украине начались командно-штабные учения Метель-2022. По данным Генштаба ВСУ, на маневрах будет оттачиваться управление группировками войск во время ведения боевых действий. Их называют плановыми, но, вероятно, неслучайно они совпали с общими учениями РФ и Беларуси Союзная решимость-2022. Видимо, чтобы у Кремля не возникло желания что-либо предпринять на нашей границе.

Ночью в нескольких десятках километров от украинско-белорусской границы непрестанно раздается стрельба, гудит тяжелая военная техника и перемещаются тысячи военных.

Учения военных РФ и Беларуси уже называют одними из самых масштабных за последние годы. Активные тренировочные бои ведутся сразу на четырех аэродромах и пяти полигонах. И все они расположены недалеко от Украины. Туда Россия стянула не только живую силу, но и зенитно-ракетные комплексы и истребители. Точное количество техники и военных неизвестно.

Через несколько дней учения продолжатся на воде. Россияне уже начали перекрывать четыре района Черного и Азовского морей. Фактически они заблокировали работу украинских портов. Торговым судам не оставляют никаких коридоров, чтобы они могли добраться до места назначения. Учения на море продлятся шесть дней — с 13 по 19 февраля.

Тем временем украинские военные тоже разворачивают по всей стране масштабные учения Метель-2022. Но если россияне отрабатывают наступление, наши армейцы отшлифовывают оборону. Уже провели свои тренировки десантники.

В настоящее время вокруг границы Украины не менее 140 тыс. российских войск. Но президент Владимир Зеленский убеждает: милитаризация наших рубежей – это просто давление Москвы на цивилизованный мир. Поэтому призывает инвесторов и бизнес не паниковать. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации.

В то же время Зеленский отмечает, что сейчас у Украины достаточно сил и вооружения, чтобы дать отпор в случае наступления. Пока что Украина и мир внимательно наблюдают за маневрами, происходящими вокруг нашей страны. Так называемая союзная решимость должна завершиться 20 февраля.

Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест России из-за блокирования части акватории Черного и Азовского морей якобы для проведения военно-морских учений.

Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.