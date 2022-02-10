Сегодня, 10 февраля, на территории Беларуси стартовали масштабные совместные с Россией военные учения Союзная решимость–2022, которые продлятся до 20 февраля.

В Минобороны России целью совместных учений называют отработку задач по пресечению и отражению внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов союзного государства.

Российские и белорусские военные будут практиковаться в пресечении проникновения вооруженных групп, перекрытии каналов поставки оружия и боеприпасов, поиске, блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и диверсантов, отмечают в Минобороны РФ.

Учения будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский, Осиповичский и на отдельных участках местности Беларуси. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион Панцирь-С, многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия направила в Беларусь больше войск и военной техники, чем когда-либо за последние 30 лет. По его словам, численность российских войск в Беларуси может возрасти до 30 тыс. человек.

Кроме того, в Госдепартаменте США сообщили, что Москва может использовать общие российско-белорусские учения для вторжения в Украину с северного направления.

Источник: Минобороны РФ, Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны РФ