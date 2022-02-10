Соединенные Штаты считают, что старт российско-белорусских учений больше похож на эскалационные, чем деэскалационные действия.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вместе с тем, она не предполагала бы, что учения являются определенным прикрытием к вторжению в Украину.

– Это происходит на границе Украины, значит, безусловно, это касается нас. Но я бы не делала предсказаний с позиции вторжения, – сказала Джен Псаки.

Между тем спикер Минобороны США Джон Кирби обеспокоен присутствием на учениях начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Однако добавляет, что это не редкость, когда начальники обороны наблюдают за учениями.

– Я думаю, что стоит смотреть на это в контексте происходящего. Конечно, мы не расцениваем учения как “упражнения в вакууме”, – сказал Джон Кирби.

Военное наращивание на границе с Украиной, говорит прессекретарь Пентангона, дестабилизирует.

– НАТО не является угрозой российскому суверенитету, Украина тоже не является угрозой. Причин для такого наращивания быть не должно, – подчеркнул он.

Учения с РФ в Беларуси продлятся с 10 по 20 февраля.

В Минобороны России поставили цель “отработать задачи по прекращению и отражению внешней агрессии во время оборонительной операции, противодействию терроризму и защите интересов “Союзного государства”.

Источник: White House, U.S. Department of Defense

Фото: Минобороны РФ