Спільні російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022, що стартували 10 лютого на території Білорусі, спричинили свіжу хвилю розмов про можливу нову ескалацію. Підігріває їх рішення РФ блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів нібито для проведення військово-морських навчань, що фактично закриває доступ до українських портів.

Що насправді відбувається, як оцінюють ситуацію в Україні та її міжнародні партнери – у матеріалі.

Заметіль-2022 проти Союзної рішучості-2022

Міноборони Росії та Білорусі оголосили про проведення спільних навчань Союзна рішучість-2022 з 10 до 20 лютого у межах перевірки сил реагування Союзної держави.

Метою маневрів називають нібито відпрацювання завдань із припинення та відображення зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидію тероризму.

Навчання відбуваються на п’яти полігонах: Обуз-Ліснівський, Осиповичський, Брестський, Гозький та Доманівський. Задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Про те, які саме військові округи РФ беруть участь у маневрах, як і чисельність задіяної техніки та живої сили, у російському військовому відомстві не уточнюють.

Відомо лише, що напередодні навчань російські винищувачі Су-35С Східного військового округу заступили на бойове чергування на аеродромі Барановичі у Білорусі.

Крім того, у другій половині січня Росія відправила до Білорусі дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, зенітний ракетно-гарматний дивізіон Панцир-С, багатоцільові винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25СМ.

За кілька днів – з 13 до 19 лютого – навчання продовжаться на воді. Мабуть, саме із цим пов’язане перекриття значної частини морських районів – майже увесь південь Азовського моря та північно-західна частина Чорного моря.

ВМС України оприлюднили карту, на якій вказані заблоковані Росією райони.

Україна у відповідь на активність російських та білоруських військових біля своїх кордонів 10 лютого розпочала планові командно-штабні навчання Заметіль-2022 одразу у кількох областях.

На маневрах відпрацьовуватимуть управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій. Триватимуть вони до кінця місяця.

Раніше глава Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, що під час цих навчань ЗСУ планують випробувати турецькі Bayraktar та американські Javelin. Крім того, відпрацюють можливості переносної протитанкової керованої ракети малої дальності, яку Україна отримала від Великої Британії.

Реакція України на блокування судноплавства

Дії РФ щодо блокування судноплавства глава Міноборони Олексій Рєзніков розцінює як тактику повзучої окупації моря.

– Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, використання тимчасово окупованої території як полігона. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів “для навчань” – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно, – написав він у соцмережі.

На його думку, якщо не буде спільної реакції партнерів України на ці спроби тиску, то таку тактику Кремль може застосувати у всьому світі.

– Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити до цивілізованих портів, вони зрозуміють ціну свого нахабства! – підсумував Резніков.

У МЗС України також гостро відреагували на дії РФ, висловивши протест у зв’язку з рішенням Москви блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів для проведення військово-морських навчань, і називають їх частиною гібридної війни.

Величезна за охопленням територія проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях, що порушує норми міжнародного права.

В Адміністрації морських портів України кажуть, що рух суден до морських портів в Азовському морі буде заблокований на увесь період російських навчань, а щодо портів Чорноморського басейну, то до них вони зможуть пересуватися лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, в обхід зон проведення бойових стрільб.

Як оцінюють навчання РФ та Білорусі партнери України

У США вважають, що російсько-білоруські навчання Союзна рішучість-2022 більше нагадують ескалаційні дії.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі запевнила, що будь-які агресивні дії на кордоні України стосуються і США, проте не вважає ці навчання певним прикриттям до нового вторгнення в Україну.

У Міноборони США більше стурбовані, оскільки на навчаннях присутній начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Фото: Минобороны РФ