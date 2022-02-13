Кабинет министров Украины сегодня в 20.00 рассмотрит проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые документы, чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться без проблем.

— В 20.00 часов состоится заседание Кабинета Министров, ожидаем их принятия, — сообщил Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что, хотя речь идет об отношениях между частными авиакомпаниями, Украина хочет поддержать своих авиаперевозчиков, чтобы страховщики были уверены, что перелеты в Украину могут осуществляться без проблем.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что воздушное пространство над Украиной остается открытым, а информация о его закрытии не соответствует действительности.

Перед этим, 13 февраля, стало известно о вынужденной посадке самолета SkyUp в Кишиневе. Рейс не смог войти в украинское воздушное пространство из-за запрета владельца самолета.

Впоследствии глава Украэроруха сообщил, что воздушное пространство над акваторией Черного моря в период с 14 по 19 февраля является зоной повышенной опасности. Самолетам авиакомпаний не рекомендуется совершать перелеты в этой зоне.