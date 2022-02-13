Кабінет міністрів України сьогодні о 20.00 розгляне проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні документи, щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися без проблем.

– О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення, – повідомив Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що хоч мова йде про відносини між приватними авіакомпаніями, Україна хоче підтримати своїх авіаперевізників, щоб страховики були впевнені, що перельоти до України можуть здійснюватись без проблем.