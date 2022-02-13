Кабінет міністрів України сьогодні о 20.00 розгляне проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні документи, щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися без проблем.
– О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення, – повідомив Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що хоч мова йде про відносини між приватними авіакомпаніями, Україна хоче підтримати своїх авіаперевізників, щоб страховики були впевнені, що перельоти до України можуть здійснюватись без проблем.
Раніше в Мінінфраструктури повідомили, що повітряний простір над України залишається відкритим, а інформація щодо його закриття не відповідає дійсності.
Перед цим, 13 лютого, стало відомо про вимушену посадку літака SkyUp у Кишиневі. Рейс не зміг увійти в український повітряний простір через заборону власника літака.
Згодом голова Украероруху повідомив, що повітряний простір над акваторією Чорного моря у період із 14 по 19 лютого є зоною підвищеної небезпеки. Літакам авіакомпаній не рекомендується здійснювати перельоти в цій зоні.