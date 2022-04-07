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Факты / Украина / Политика

В Украине национализируют более 1500 российских и белорусских ж/д вагонов

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине национализируют более 1500 российских и белорусских ж/д вагонов

В Украине планируют национализировать более 1500 железнодорожных вагонов, которые могут принадлежать российским и белорусским компаниям.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

По состоянию на сегодняшний день БЭБ инициировало национализацию имущества РФ и Беларуси, а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 млн грн (450 вагонов-цистерн и семь грузовых транспортных средств).

Доказано, что еще 1552 вагона принадлежат компаниям, где конечными бенефициарами являются резиденты РФ и Беларуси. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Также остановили вывоз в РФ 45 вагонов глинозема, общим весом более 3000 тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу. Будет решаться вопрос о национализации этих вагонов.

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21 марта украинский суд принял решение – арестовать 12 самолетов Ан-124-100 Руслан, которыми владеет крупнейший российский частный авиаперевозчик Волга-Днепр. Эта компания обеспечивает почти половину всех коммерческих перевозок российского рынка.

31 марта сообщалось, что Бюро экономической безопасности выявило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси.

Фото: БЭБ

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