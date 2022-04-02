21 марта украинский суд принял решение – арестовать 12 самолетов АН-124-100 Руслан, которыми владеет крупнейший российский частный авиаперевозчик Волга-Днепр, обеспечивавший почти половину всех коммерческих перевозок российского рынка.

Этот перевозчик, по версии украинского следствия, незаконно разрешил продление полетов Русланов, хотя единственный, кто имеет право предоставлять такое разрешение – это их разработчик ГП Антонов.

21 марта Святошинский районный суд Киева по ходатайству Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере принял решение наложить арест на 12 Русланов, которыми владеет Волга-Днепр.

Как исследовали журналисты Схем, вывод о том, что срок службы Русланов можно продлить предоставила немецкая компания AMTES GmbH. Конкретно этот вывод утвердило Федеральное агентство воздушного пространства РФ (Росавиации).

Эта немецкая компания объявила себя “разработчиком модификации” самолета АН-124-100, который как будто вправе это решать.

— При этом именно ГП Антонов, как разработчик, является держателем сертификата на самолеты АН-124-100, поэтому любые предприятия-производители, которые без согласования с ДП Антонов осуществляют внесение изменений в типовую конструкцию воздушных судов, в частности продление ресурса воздушного судна АН-124-100, ставят под угрозу безопасность эксплуатации данных самолетов, говорится в постановлении Святошинского суда.

По словам эксперта по авиационному праву, директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, устанавливает правила и пролонгирует разрешение только разработчик.

— Что касается советской школы самолетостроения, они никому это право не делегировали. Для производителя в последние 30 лет это являлось средством к существованию.

Интересно, что AMTES GmbH получила сертификат Организации-разработчика модификаций самолета Ан-124-100 в 2017 году. Его ей выдало Минтранспорта РФ. Хотя по версии украинского следствия, ГП Антонов никому не передавал технических данных по характеристикам, системам и летной пригодности самолетов типа Ан-124-100, а поэтому продлевать срок службы Русланов может только это украинское ГП.

Также по данным немецкого реестра юридических лиц North Data, до 2015-го фирма называлась Volga-Dnepr Technics GmbH, а ее руководителями были граждане России. По данным украинского следствия, AMTES входит в группу Волга-Днепр. Такую же информацию AMTES опубликовал на официальном сайте.

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Первая попытка арестовать Русланы была еще в 2019 году. Подольский районный суд по просьбе Нацполиции Киева наложил арест на пять АН фирмы Волга-Днепр, запретив ей, а также третьим лицам совершать какие-либо действия, направленные на эксплуатацию, посадку и взлет самолетов АН-124-100.

Это решение фактически не выполнили – по данным сайтов по мониторингу воздушных судов, самолеты так же продолжали осуществлять рейсы.

С началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины вопрос ареста этих самолетов актуализировался. Дело переквалифицировали на более строгую статью уголовного кодекса – Злоупотребление служебным положением, что привело к тяжелым последствиям и увеличило количество самолетов. Так Святошинский суд Киева принял арестовать не пять, а 12 самолетов АН-124-100 Руслан, которые находятся в собственности Волга-Днепр.

Согласно определению суда, самолеты подлежат передаче в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В определении указаны бортовые номера самолетов. Это позволило Схемам с помощью системы мониторинга воздушных судов FlightRadar24 установить, где сейчас находятся 11 из 12 АН.

Где находится Руслан с бортовым номером RA-82068 – точно неизвестно. У FlightRadar24 таких данных нет. Это может означать, что в последние три года рейсов он не совершал. В последний раз его замечали в воздушном пространстве российской Перми в ноябре 2018-го.

Где находятся самолеты АН, подлежащие конфискации?

Шесть самолетов находятся в России. Борты RA-82044, RA-82047, RA-82077 и RA-82081 – сейчас в аэропорту Ульяновска, еще одно воздушное судно с бортовым номером RA-82074 – в Казани. Руслан с бортовым RA-82042 стоит в Новосибирске.

В НАПК отметили, что выполнить решение украинского суда и арестовать Русланы, которые сейчас в России, практически невозможно из-за “принципа суверенитета”. То есть государство реализует свои полномочия на своей территории, и никто не может и заставить его совершить определенные действия.

Еще один Руслан с бортовым номером RA-82079 – в Турции.

Три АН-124-100 с бортовыми номерами RA-82043, RA-82045 и RA-82046, арестованные украинским судом, по данным FlightRadar24, стоят в аэропорту Лейпцига в Германии. Последний из них прилетел туда 28 января.

Еще один самолет Волги-Днепр с бортовым номером RA-82078 находится в аэропорту Торонто в Канаде. Последний свой рейс перед блокировкой воздушного пространства самолет совершил из аэропорта Анкоридж в США.

Ориентировочная стоимость одного самолета Руслан, по словам адвоката Романа Марченко, представляющего интересы ГП Антонов – около $70 млн. Если удастся конфисковать по крайней мере те самолеты, которые находятся в Европе и Канаде, их общая стоимость составит около $280 млн или более $8 млрд грн.

В настоящее время украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из Европы, США и Канады принимают меры по аресту этих самолетов, а также разрабатывают универсальный правовой механизм, который позволит в дальнейшем конфисковать эти самолеты в пользу Украины.