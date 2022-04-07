В Україні планують націоналізувати ще понад 1500 залізничних вагонів, які можуть належати російських та білоруським компаніям.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.

Станом на сьогодні, БЕБ ініціювало націоналізацію майна РФ та Білорусі, а також їхніх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн (450 вагонів-цистерн та сім вантажних транспортних засобів).

Наразі доведено, що ще 1552 вагони належать компаніям, де кінцевими бенефіціарами є резиденти РФ та Білорусі. Вирішується питання накладення арешту на майно.

Також зупинили вивезення до РФ 45 вагонів глинозему, загальною вагою понад 3000 тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу. Вирішуватиметься питання про націоналізацію цих вагонів.

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21 березня український суд ухвалив рішення – заарештувати 12 літаків Ан-124-100 Руслан, якими володіє найбільший російський приватний авіаперевізник Волга-Днепр. Ця компанія забезпечувала майже половину усіх комерційних перевезень російського ринку.

31 березня повідомлялося, що Бюро економічної безпеки виявило у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю підприємств РФ та Білорусі.

Фото: БЕБ