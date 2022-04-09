Это важный сигнал, что Австрия поддерживает Украину в борьбе с агрессией РФ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

– Дня нас это важный сигнал, сигнал для всей Европы, что Австрия поддерживает Украину в сопротивлении агрессии РФ, и я хочу поблагодарить вас за гуманитарную помощь нашей стране, – сказал глава государства во время встречи.

Он также поблагодарил народ Австрии, который выходил на улицы и поддерживал украинцев в борьбе за свою независимость.

Негаммер в свою очередь заверил, что Австрия и дальше будет помогать Украине в борьбе с агрессором.

– Я выражаю свое глубокое уважение народу Украины за то, что он так мужественно обороняется. Австрия стоит на вашей стороне и пытается везде помочь, и мы будем нашу помощь расширять, – подчеркнул он.

Накануне Украину посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для вступления в ЕС, а также ездила в Бучу.