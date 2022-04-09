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Факти / Україна / Політика

Це важливий сигнал, що Австрія підтримує Україну в боротьбі з агресією РФ – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський і Карл Негаммер

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

– Дня нас це важливий сигнал, сигнал для всієї Європи, що Австрія підтримує Україну в супротиві агресії РФ, і я хочу подякувати вам за гуманітарну допомогу для нашої країни, – сказав глава держави під час зустрічі.

Він також подякував народу Австрії, який виходив на вулиці та підтримував українців у боротьбі за свою незалежність.

Негаммер у свою чергу запевнив, що Австрія й надалі допомагати Україні у боротьбі з агресором.

– Я висловлюю свою глибоку повагу народу України за те, що він так мужньо обороняється. Австрія стоїть на вашому боці і намагається всюди допомогти, і ми будемо нашу допомогу розширювати, – наголосив він.

Напередодні Україну відвідала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона передала президентові Володимиру Зеленському опитувальник для вступу до ЄС, а також їздила до Бучі.

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Фото: Офіс президента

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