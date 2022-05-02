Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про підготовку замахів на його життя, за якими стоїть країна-агресор Росія.

Відповідну заяву глава держави зробив в інтерв’ю австралійському телеканалу Nine Network. Українського лідера попросили прокоментувати інформацію, що він ціль номер один для РФ, і вже було зірвано десять спроб замаху на його життя.

У відповідь Володимир Зеленський зазначив, що не боїться намірів Кремля. Однак йому страшно за громадян України, які зараз потерпають від повномасштабної агресії РФ.

– Це не так багато. 10 (замахів, – Ред.) – виходить, що 10 людей хочуть цього. Тому це не так страшно. Я думаю, що в президента РФ набагато більше проблем, судячи зі ставлення всього світу до їхньої політики. Я думаю, що те, що пережили всі ми і переживаємо зараз, коли люди сидять у підвалах, коли людей катують, у колодязях їх знаходили… Думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо, за ті сім‘ї, які втратили близьких. Я вважаю, що поки в тебе є сім’я і ти не втратив близьких людей, немає нічого, що не можна виправити, немає нічого суперстрашного, – наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував інформацію, що Сполучені Штати Америки на початку повномасштабної війни пропонували йому евакуюватися в безпечне місце. За словами Зеленського, такі пропозиції надходили і від спеціальних служб в Україні.

– Згідно з протоколом, такі пропозиції були від зовнішніх партнерів, а також у нашій державі люди з безпеки та інших таборів, у тому числі політичних, мені говорили, що це треба (евакуюватися, – Ред.), тому що Україна може втратити інституціональність, якщо не буде президента. І тому я повинен поїхати в якесь безпечне місце, – поінформував глава держави.

Зеленський додав, що отримував багато різних пропозицій щодо евакуації, але не вагався, коли приймав рішення залишитися. І не шкодує про це, оскільки це був правильний вибір. За словами президента, якби він поїхав, це не додало б міцності Україні.

На зауваження про нинішню популярність президента України в світі на тлі останніх подій в нашій державі Зеленський зазначив, що ціна такої популярності – це війна.

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– Популярність, яка в мене є, – вона точно мене не надихає, тому що я знаю, яка ціна в цієї популярності. Ціна – це війна, – заявив президент.

Що відомо про спроби замахів на життя Зеленського

Володимир Зеленський, виступаючи 25 лютого зі зверненням до українців, повідомив, що Росія визначила його як “ціль номер один” для знищення, а його родину – “як ціль номер два”.

1 березня стало відомо про знищення групи кадирівців, які готували спецоперацію із вбивства президента України. Як зазначав секретар РНБО Олексій Данілов, замах вдалося попередити завдяки витоку інформації від представників ФСБ.

Станом на 9 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поінформував про понад 10 спроб замахів на життя Володимира Зеленського.

Наприкінці березня українська розвідка оприлюднила інформацію, що РФ продовжує перекидати до нашої країни групи бойовиків для ліквідації вищого керівництва, зокрема й президента.