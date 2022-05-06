Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 72 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна / Політика

Потужний крок: Зеленський закликав Шольца приїхати в Україну 9 травня

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити потужний крок і відвідати Київ 9 травня.

Візит Шольца в Україну в день Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стане потужним кроком. У цьому Володимир Зеленський впевнений.

Під час свого онлайн-виступу перед учасниками аналітичного центру Chatham House глава держави зазначив, що неодноразово запрошував Шольца приїхати в Україну.

– Потужним кроком став би такий візит на 9 травня,- зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що напередодні розмовляв з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, якого також запросив з візитом.

– Україна відкрита. Хоча сьогодні, коли у нас війна, у нас двері не відкриті, тому що у нас немає дверей. Заходьте і підтримуйте нас, – зауважив він.

Читайте
Список буде широкий: Єрмак про країни, які готові бути гарантами безпеки України

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка