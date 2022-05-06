Потужний крок: Зеленський закликав Шольца приїхати в Україну 9 травня

Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити потужний крок і відвідати Київ 9 травня.

Візит Шольца в Україну в день Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стане потужним кроком. У цьому Володимир Зеленський впевнений.

Під час свого онлайн-виступу перед учасниками аналітичного центру Chatham House глава держави зазначив, що неодноразово запрошував Шольца приїхати в Україну.

– Потужним кроком став би такий візит на 9 травня,- зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що напередодні розмовляв з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, якого також запросив з візитом.

– Україна відкрита. Хоча сьогодні, коли у нас війна, у нас двері не відкриті, тому що у нас немає дверей. Заходьте і підтримуйте нас, – зауважив він.