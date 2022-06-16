Червень, 16 в 17:44

Лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії висловилися за надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це заявив сьогодні під час спільної пресконференції в Києві лідер Франції Еммануель Макрон.

– Ми сьогодні також спільно підтвердили не лише на словах, а хочемо підтвердити й діями, що Україна є частиною європейської родини. Перед лицем війни ми, європейці, цілком усвідомлюємо, наскільки крихким став сьогодні мир у Європі, який ми такими важкими зусиллями відновлювали після Другої світової війни. І як важливо сьогодні відбудувати цей мир. Ця війна змінить європейську історію. І ми повинні сьогодні надіслати важливий сигнал… Ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз, – наголосив Макрон.

Він уточнив, що надання Україні статусу кандидата супроводжуватиметься дорожньою картою.

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Макрон нагадав, що завтра, 17 червня, Єврокомісія виступить із висновком щодо цього питання. А наступного тижня Європейська Рада ухвалить остаточне рішення щодо європерспективи для України.

Президент Франції висловив сподівання, що це рішення буде одноголосно підтримано на Європейській Раді.

– Президент Зеленський знає, що процес вступу займе певний час. Але вже сьогодні потрібні конкретні дії. Цей європейський шлях лише починається, – заявив він.

За словами Макрона, поки ж можна створити “нові платформи кооперації” для вирішення питань енергетичної безпеки, безпеки, мобільності, інфраструктури.

– Оскільки Україна є частиною нашого спільного європейського континентального простору, ми хочемо створити нові платформи кооперації, – повідомив він.

Під час виступу Макрон також зазначив, що в Україні зараз вирішується доля європейської безпеки.

– Нашою спільною присутністю в Києві вчотирьох ми засвідчуємо братнє вітання європейських народів вільному і суверенному українському народові, героїзм якого перед лицем російської агресії надихає, викликає захоплення, повагу і зобов’язує нас до непохитної підтримки. Пане президенте, ви цю підтримку маєте, Україна може на нас розраховувати, – запевнив французький лідер.