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Безвиз и восстановление Украины: итоги встречи Зеленского с президентом Индонезии

Юля Захарченко, редактор ленты
Безвиз и восстановление Украины: итоги встречи Зеленского с президентом Индонезии
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве. Во время переговоров стороны обсудили снятие российской блокады с украинских морских портов и возобновление экспорта аграрной продукции, а также перспективы послевоенного восстановления Украины.

По итогам переговоров главы государств договорились начать безвизовый режим между двумя странами, отметил президент Украины.

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– Спасибо за первый в истории дипломатических отношений визит президента Индонезии в Украину. И первый визит лидера азиатского государства в Киев после начала полномасштабной российской войны, — подчеркнул Зеленский.

Перед встречей с Зеленским в Марьинском дворце президент Индонезии посетил Ирпень, а затем Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины в Киеве.

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