Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Безвіз і відбудова України: підсумки зустрічі Зеленського з президентом Індонезії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Безвіз і відбудова України: підсумки зустрічі Зеленського з президентом Індонезії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Індонезії Джоко Відодо у Києві. Під час перемовин сторони обговорили зняття російської блокади з українських морських портів і відновлення експорту аграрної продукції, а також перспективи повоєнної відбудови України.

За підсумками переговорів глави держав домовилися започаткувати безвізовий режим між двома країнами, зазначив президент України.

Зараз дивляться

– Дякую за перший в історії дипломатичних відносин візит президента Індонезії в Україну. І перший візит лідера азійської держави до Києва після початку повномасштабної російської війни, – наголосив Зеленський.

Перед зустріччю з Зеленським у Мар’їнському палаці президент Індонезії відвідав Ірпінь, а потім Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України у Києві.

Читайте
Підтримуємо вас і продовжимо цей курс: Джонсон і Трюдо звернулися до українців

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка