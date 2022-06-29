Червень, 29 в 18:11

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Індонезії Джоко Відодо у Києві. Під час перемовин сторони обговорили зняття російської блокади з українських морських портів і відновлення експорту аграрної продукції, а також перспективи повоєнної відбудови України.

За підсумками переговорів глави держав домовилися започаткувати безвізовий режим між двома країнами, зазначив президент України.

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– Дякую за перший в історії дипломатичних відносин візит президента Індонезії в Україну. І перший візит лідера азійської держави до Києва після початку повномасштабної російської війни, – наголосив Зеленський.

Перед зустріччю з Зеленським у Мар’їнському палаці президент Індонезії відвідав Ірпінь, а потім Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України у Києві.