Июль, 01 в 14:23

Новым уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека стал народный депутат VIII и IX созывов Дмитрий Лубинец.

Впервые он прошел в правительство в 2014 году от тогдашнего Блока Петра Порошенко, который переименовали в Европейскую солидарность в начале 2015 года.

А уже в 2019 году подавался на парламентские выборы как самовыдвиженец по округу №60 в Донецкой области, впоследствии став членом политической партии За майбутнє.

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

По неофициальной информации, он стал одним из нардепов, подписавших документ об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. На основании этого представления Конституционный суд отменил обязательство для государственных служащих объяснять источники доходов, в частности, для членов семьи.

Такое требование объявил Европейский Союз на пути Украины к членству в ЕС. Также это было одним из обязательств нашей страны перед Международным валютным фондом. Суд признал неконституционными контрольные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции для контроля за источниками доходов нардепов, однако госслужащие в дальнейшем обязаны декларировать имущество.

Лубинец неоднократно становился фигурантом политических скандалов и сплетен. По данным общественного движения Чесно, нардеп в течение 2018-2019 годов несколько раз кнопкодавил и был в поле зрения в антикоррупционных расследованиях.

А уже в 2016 году депутата вместе с Ильей Кивой обвиняли в причастности к контрабанде из ОРДЛО, пишут издания.

Активисты замечали, что Лубинец не отображал в соответствующих документах расходы на концерт украинской певицы, которую нардеп пригласил в Волноваху.

Есть двое детей — дочь Валерия и сын Данила, женат на Янине Лубинец. Основательница благотворительного фонда Я-Волноваха удостоена международного звания Посол мира.