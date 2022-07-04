Липень, 04 в 18:11

Масштабний план післявоєнного відновлення України передбачає три етапи. Вже зараз він оцінюється у $750 млрд.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

Про джерела, ключові етапи та підходи плану відновлення України – читайте в матеріалі.

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Джерела відновлення України

Денис Шмигаль наголосив, що важливим джерелом фінансування відновлення буде конфіскація коштів країни-агресора Росії.

– Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів, – заявив він.

Шмигаль уточнив, що заморожені активи РФ, за різними оцінками, зараз складають від $300 млрд до $500 млрд.

Прем’єр подякував державам, які вже розпочали процес їх конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися.

Крім того, серед джерел відновлення України прем’єр назвав:

• міжнародні гранти;

• пільгові кредити міжнародних фінансових організацій;

• інвестиції приватного сектора;

• позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій;

• бюджет України.

Що передбачає план відновлення: конкретні цифри

Як поінформували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, виконати заплановане в межах плану відновлення України необхідно упродовж 10 років.

Основні проєкти, на які спрямують кошти:

перезапуск САП, НАБУ і корпоратизація державних підприємств – $0,1 млрд;

цифровізація країни – $0,1 млрд;

безпека і оборона – $50 млрд;

чисте та захищене середовище – $20 млрд;

енергетична незалежність та зелений курс – $130 млрд;

покращення бізнес-середовища – $5 млрд;

конкурентний доступ до капіталів – $75 млрд;

макрофінансова стабільність – $60-80 млрд;

відновлення житла та інфраструктури регіонів – $150-250 млрд;

розвиток системи освіти – $5 млрд;

модернізація системи охорони здоровʼя – $5 млрд;

розвиток системи культури та спорту – $20 млрд.

Три ключові етапи плану відновлення

За словами Шмигаля, план відновлення складається з 24 томів напрацювань Національної ради з відновлення України, яка була створена за ініціативи президента Володимира Зеленського.

Прем’єр уточнив, що сам план і його дорожня карта мають бути готові ще до завершення війни.

План відновлення України розділений на три ключові етапи:

1. Перший – це “відновлювати тут і зараз те, що можливо, і що є критичним для життя людей”.

– Ця робота вже йде, ми її фінансуємо коштами з бюджету України, – уточнив Шмигаль.

2. Другий – це fast-recovery.

– Кількість зруйнованих об’єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проєктів відбудови, відбудувати школи, лікарні, збудувати тимчасове житло, повернути життя в зруйновані міста та громади, – пояснив очільник уряду.

3. Третій етап – це довгострокова трансформація. Вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини та завершуючи зеленою енергетикою і новим військово-промисловим комплексом.

– Люди, економіка, інфраструктура – ось три основи відновлення України, – наголосив Шмигаль.

Він також поінформував, що зараз формується електронна мапа України, де фіксуються всі збитки, завдані війною. Вона постійно оновлюється, а збитки верифікуються одразу з кількох джерел.

Інформацію про своє зруйноване житло подають і самі українці: в базах уже близько 250 тис. таких заяв.

Паралельно з цим Офіс президента України, команда Кабміну, а також експерти з Київської школи економіки проводять роботу з оцінки загальних збитків. Наприклад, прямі інфраструктурні збитки України перевищують $100 млрд.

Під кожен зруйнований об’єкт буде напрацьовано проєкт відбудови.

Два підходи до відновлення

Денис Шмигаль уточнив, що план післявоєнного відновлення передбачає два ключові підходи:

1. Регіональний – коли міжнародним партнерам пропонується відновлювати окремі регіони чи населені пункти.

– Партнери отримають доступ до карти руйнувань, на основі якої вони спільно з урядом, експертами та місцевою владою готуватимуть технічні проєкти відбудови і трансформації регіонів. Йдеться не просто про виділення коштів на зруйновану школу чи розбиту дорогу, а про те, що партнери можуть принести свій унікальний досвід і розуміння, як збудувати якісно нове середовище, – зазначив Шмигаль.

2. Параметричний – це галузевий принцип. Наприклад, під час великої кампанії енергоефективності або ж будівництва нового житла ці кампанії будуть базуватися на європейських параметрах.

Три рівні платформи відновлення України

Для реалізації плану функціонуватиме платформа з відновлення України під назвою: Об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні.

Вона складатиметься з трьох рівнів:

1. Перший – це high-level, де будуть представлені лідери держав. За словами Шмигаля, це “буде борд, який визначатиме стратегічні напрями та візію”.

2. Другий рівень – спільна координаційна група, яка складатиметься з керівників виконавчої влади та decision-makers з України, США, Євросоюзу, Великої Британії, Польщі, інших країн-партнерів.

3. Третій рівень – це тематичні групи за галузевими напрямами. Сьогодні таких робочих груп вже 24.

Шмигаль уточнив, що план відбудови України писався на базі ключових принципів: максимальна безпека, відновлення за принципом “краще, ніж було”, євроінтеграція та відповідність критеріям кандидатства в ЄС, прозорість і підзвітність, зелені технології, діджиталізація.

Шмигаль заявив, що Україна пропонує створити кілька Офісів відновлення для ефективнішої діяльності, з центральним офісом у Києві та філіями у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні й інших містах.

Крім того, прем’єр наголосив, що процес відновлення базуватиметься на прозорості. Для цього Україна ініціює створення групи радників. До неї увійдуть європейські й американські політики та економісти зі світовими іменами.

Джерело: URC 2022, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, План відновлення України

Фото: План відновлення України