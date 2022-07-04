Июль, 04 в 15:25

Двухдневная Конференция по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) может стать первым существенным шагом к исторической победе демократического мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции. Глава государства выступал с помощью видеосвязи.

В ходе выступления он отметил, что войны РФ против Украины являются мировоззренческим противостоянием.

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– Эта конференция и ее решения могут стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира. Война России против Украины – это не просто попытка захватить нашу землю и уничтожить наши государственные институции, сломить нашу независимость. Это гораздо шире. Мировоззренческое противостояние. Антидемократическая и антиевропейская система, построенная в РФ, пытается доказать, что она якобы сильнее всех нас: и Украины, и Европы, и демократического мира. Она пытается доказать, что Европа якобы слаба и якобы неспособна защищать свои ценности. Такой мировоззренческий мотив прослеживается во всех действиях РФ, – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что все созданные Россией кризисы – инфляционный, продовольственный, энергетический, миграционный – это именно мировоззренческое и идеологическое испытание. И наиболее жестокое его проявление – это полномасштабная агрессия России против Украины, поскольку Кремль хочет вернуть наше государство “в свою зону контроля в Европе”.

Президент добавил, что послевоенное восстановление Украины – это общая задача демократического мира. В то же время он напомнил, что это потребует значительного финансирования и инвестиций.

– Восстановление Украины – это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира… Восстановить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить пространство жизни, то, что делает людей людьми. Конечно, это означает масштабное строительство, означает большое финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с РФ. Но это также означает и новый технологический уровень, возможность наших с вами стран, компаний, специалистов показать, почему свобода более могущественна, чем любая тирания, — объяснил глава государства.

Как известно, во время конференции в Лугано будет представлен план восстановления Украины, наработанный под председательством премьера Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Над документом работали 24 рабочие группы из всех секторов экономики и общественной жизни.