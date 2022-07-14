Ахметов більше не підходить під критерії олігарха – Малюська

Липень, 14 в 16:47

Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії олігарха після складання його бізнес-партнером Вадимом Новінським депутатського мандату та виходу SCM із медійного бізнесу.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі онлайн-дискусії ОПОРА.Live.

За словами міністра, саме ці два критерії усувають найбільші “подразники”, найбільший вплив окремої особи на політичне життя країни.

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— Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а Новинський як народний депутат – політичною фігурою. Відмова від мандату прибрала прямий зв’язок Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для Ахметова, – сказав він.

Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу, Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ.

— Він (Ахметов, – Ред.) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява – це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти, – підсумував міністр юстиції Малюська.

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

— Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це “нога в дверях” з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес, – вважає він.

Міністр вказав на те, що бізнесмен не зміг продати свій медіа-бізнес в умовах війни і натомість лише передав державі ліцензії своїх ЗМІ.

6 липня бізнесмен Вадим Новинський повідомив, що вирішив скласти свої повноваження народного депутата. 8 липня Верховна Рада припинила повноваження Новинського. За відповідне рішення нардепи віддали 295 голосів.

11 липня Рінат Ахметов заявив, що передає свій медійний бізнес, зокрема телеканали Україна та Україна 24, на користь державі. Діяльність онлайн-медіа МГУ припинили.

Джерело: ОПОРА.Live