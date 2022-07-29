Теперь можно экстрадировать: суд заочно арестовал экс-главу КСУ Тупицкого

Июль, 29 в 15:19

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в виде содержания под стражей.

В конце мая этого года его объявили в международный розыск. Как объяснили в Госбюро расследований, это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) Тупицкого в Украину.

В ГБР напомнили, что экс-глава Конституционного суда обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля для предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

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Следствие установило, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева экс-чиновник, занимавший в то время должность заместителя главы Конституционного суда, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Тот должен был отказаться от показаний или дать их в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, Александр Тупицкий в 2018 и 2019 годах дал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в городе Зугресе Донецкой области.

В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.