Теперь можно экстрадировать: суд заочно арестовал экс-главу КСУ Тупицкого
Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в виде содержания под стражей.
В конце мая этого года его объявили в международный розыск. Как объяснили в Госбюро расследований, это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) Тупицкого в Украину.
В ГБР напомнили, что экс-глава Конституционного суда обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля для предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).
Следствие установило, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева экс-чиновник, занимавший в то время должность заместителя главы Конституционного суда, подкупил свидетеля в уголовном производстве.
Тот должен был отказаться от показаний или дать их в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.
Кроме того, Александр Тупицкий в 2018 и 2019 годах дал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в городе Зугресе Донецкой области.
В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.