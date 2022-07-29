Тепер можна екстрадувати: суд заочно заарештував ексочільника КСУ Тупицького

Липень, 29 в 15:19

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці травня цього року його оголосили у міжнародний розшук. Як пояснили у Держбюро розслідувань, це судове рішення дає можливість стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) Тупицького в Україну.

У ДБР нагадали, що ексголова Конституційного суду обвинувачується у завідомо неправдивих показання, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка для надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

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Слідство встановило, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного суду, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Той мав відмовитися від показань або дати їх на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, Олександр Тупицький у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві показання у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що знаходиться у місті Зугресі Донецької області.

У разі доведення провини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.