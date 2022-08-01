Серпень, 01 в 9:58

Сьогодні, 1 серпня, зранку із порту міста Одеса вийшло перше вантажне судно з українським продовольством.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, вихід планували на 09:15. Згодом міністр підтвердив, що судно вийшло у Чорне море.

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– Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи, – заявив Кубраков.

За його словами, початок експорту українського збіжжя морем дасть змогу запобігти світовому голоду. А розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютного виторгу для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.

Олександр Кубраков нагадав, що Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи у світі.

– У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією, – повідомив міністр інфраструктури.

Раніше Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що судно з українським зерном має вийти з порту о 08:30.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через повномасштабну війну урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим, ніж зазвичай.

29 липня заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що в портах Одеської області вантажаться перші судна з українським зерном. Він зауважив, що у портах перебуває 17 суден із майже 600 тис. тонн вантажів, з яких 16 – з українським зерном загальною тоннажністю близько 580 тис. тонн.

У Лівані затримали судно Лаодікея під сирійським прапором, яке перевозило вкрадене з України зерно.

Фото: Олександр Кубраков