Август, 06 в 13:08

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал события на Запорожской атомной электростанции ядерным терроризмом.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Ермака, из-за обстрелов и взимания войск и вооружения на территорию АЭС вся ядерная отрасль Российской Федерации должна оказаться под санкциями.

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Он призвал мировые государства не только наложить санкции, но и признать Россию государством-террористом.

— Происходящее на Запорожской АЭС. Вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран — спонсоров терроризма – это ядерный терроризм от России, – написал Андрей Ермак.

Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від Росії. Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія – у списку країн-спонсорів тероризму. pic.twitter.com/CVFjoxODEN — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 6, 2022

Напомним, что Александр Старух, глава Запорожской ОВА, сообщил, что вчера вечером российские захватчики обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС. Там произошел пожар.

В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале марта. Кроме того, над станцией неоднократно пролетали российские ракеты. А в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля.

А еще оккупанты пытаются присоединить ЗАЭС к российским сетям.

Кроме того, издание The Insider со ссылкой на источники сообщает, что на территорию захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре заехала колонна вражеской техники. Грузовики остановились между 1-м и 2-м энергоблоками. Потом часть машин стала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока. Сам машинный зал был заминирован.

Согласно данным другого источника, на территории АЭС находятся около 500 российских солдат, БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки. Территория вокруг станции заминирована.