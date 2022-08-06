Август, 06 в 10:08

На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре заехала колонна вражеской техники.

Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на источники.

Отмечается, что колонна прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между 1-м и 2-м энергоблоками. Потом часть машин стала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока. Сам машинный зал был заминирован.

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Согласно данным другого источника, на территории АЭС находятся около 500 российских солдат, БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки. Кроме того, территория вокруг станции заминирована захватчиками.

Есть информация, что вблизи села Водяное, около АЭС, находятся вражеские батареи Градов.

Этот же источник сообщает, что под эстакадами вблизи энергоблоков российские солдаты обустроили склады боекомплектов. Причем часть боекомплекта есть даже внутри энергоблока.

Но заминирован ли сам энергоблок или же его используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору Валерию Васильеву.

В Энергоатоме отмечают, что российские оккупанты прикрываются Запорожской АЭС как атомным щитом и издеваются над персоналом станции.

По словам Александра Старуха, главы Запорожской ОВА, вчера вечером российские захватчики обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС. Там произошел пожар.

Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Напомним, что российские военные захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале марта. Кроме того, над станцией неоднократно пролетали российские ракеты. А в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля.

А еще оккупанты пытаются присоединить ЗАЭС к российским сетям.

Источник: The Insider, НВ, Александр Старух

Фото: ЗАЭС