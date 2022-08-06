Серпень, 06 в 13:08

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав події на Запорізькій атомній електростанції ядерним тероризмом.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Єрмака, через обстріли та стягування військ і озброєння на територію АЕС вся ядерна галузь Російської Федерації має опинитися під санкціями.

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Він закликав світові держави не лише накласти санкції, а й визнати Росію державою-терористом.

– Те, що відбувається на Запорізькій АЕС. Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія – у списку країн – спонсорів тероризму, – це ядерний тероризм від Росії, – написав Андрій Єрмак.

Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від Росії. Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія – у списку країн-спонсорів тероризму. pic.twitter.com/CVFjoxODEN — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 6, 2022

Нагадаємо, що голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вчора ввечері російські загарбники обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. Там сталася пожежа.

Внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач, тому 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію ще на початку березня. Над самою станцією неодноразово пролітали російські ракети. А в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю.

А ще окупанти намагаються приєднати ЗАЕС до російських мереж.

Крім того, видання The Insider із посиланням на джерела повідомляє, що на територію захопленої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі заїхала колона ворожої техніки. Вантажівки зупинилися між 1-м та 2-м енергоблоками. Потім частина машин почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку. Сам машинний зал, можливо, замінували.

За даними іншого джерела, на території АЕС знаходяться близько 500 російських солдатів, БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. Також повідомляється, що територія навколо станції замінована загарбниками.