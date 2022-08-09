Август, 08 в 22:53

После российской войны против Украины не должен остаться ни тлеющий, ни замороженный конфликт. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила. Враг должен быть наказан за преступление агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию — предохранители против любой войны.

Именно над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию, отметил президент.

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— Защищая наше государство, мы автоматически защищаем и всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист. И, конечно, самый большой вклад сейчас вносят военные – все украинские герои, ломающие на поле боя российскую террористическую машину.

По его словам, Россия продолжает ядерный шантаж, совершая обстрелы и минирование объектов Запорожской атомной электростанции.

— Уже есть ответные реакции международного сообщества. Но нужно ускорять ответные действия. Россия не будет учитывать слова и беспокойство. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угроз ядерной катастрофы. Мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе. Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, а Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков.

Глава государства провел переговоры с президентом Ботсваны – первые в истории двусторонних отношений с Украиной. По его словам, они обсудили сотрудничество в ООН и других международных организациях.

– Поблагодарил за осуждение российской агрессии. Заверил президента, что Украина готова и дальше быть гарантом мировой продовольственной безопасности, — убежден Зеленский.

Украинский президент отметил, что идет реализация зерновой экспортной инициативы – сегодня впервые с 24 февраля вышел загруженный корабль из порта Южный.