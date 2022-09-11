Зеленский: За зиму Украина должна подготовиться к переговорам о членстве в ЕС

Сентябрь, 10 в 22:30

Грядущая зима станет решающей в подготовке Украины к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве.

– Завершение объединения Европы невозможно без Украины. Поэтому именно этой зимой мы должны сделать абсолютно все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, – подчеркнул он.

По его мнению, именно сейчас происходит изменение геополитической конфигурации в мире, в Европе.

– Политическое и экономическое объединение в Европе достигнуто. Это все очевидно на уровне институтов, отношений, повседневной жизни, но сейчас достигается реальное ценностное объединение континента, и, кстати, благодаря Украине тоже, – считает Зеленский.

По его словам, это будет исторический момент и честь для Европы принять побеждающее государство.

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23 июня в Брюсселе 27 стран-членов Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В то же время в Еврокомиссии объяснили, что для начала переговоров о членстве наше государство еще должно выполнить “домашнее задание”.