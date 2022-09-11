Зеленський: За зиму Україна має підготуватися до переговорів про членство в ЄС

Вересень, 10 в 22:30

Прийдешня зима стане вирішальною у підготовці України до початку переговорів про членство в Євросоюзі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі YES у Києві.

– Завершення об’єднання Європи неможливе без України. Тому саме цієї зими ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готві до початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі, – наголосив він.

На його думку, саме зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації у світі, в Європі.

– Політичне та економічне об’єднання в Європі досягнуто. Це все очевидно на рівні інституцій, відносин, повсякденного життя, але зараз досягається реальне ціннісне об’єднання континенту, і, до речі, завдяки Україні також, – вважає Зеленський.

Зараз дивляться

За його словами, це буде історичний момент і честь для Європи прийняти державу, яка перемагає.

23 червня у Брюсселі 27 країн-членів Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Водночас в Єврокомісії пояснили, що для початку переговорів про членство наша держава ще повинна виконати “домашнє завдання”.