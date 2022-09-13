Сентябрь, 13 в 14:56

Цель Украины в спровоцированной РФ полномасштабной войне – это уже не возвращение к ситуации на 23 февраля 2022 года, а освобождение всей территории в международно признанных границах.

Об этом заявил в одном из интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подтвердил, что опции типа “границ 23 февраля” уже не существует.

Изменение позиции Киева произошло как из-за зверств оккупантов в Буче, Бородянке, Мариуполе и других населенных пунктах, так и в связи с успехами украинской армии.

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Кулеба напомнил, что Украина научилась побеждать и знает, как это делать.

– В начале войны, когда РФ перла вперед и было много вопросов относительно того, насколько существенной окажется поддержка украинского сопротивления, безусловная задача №1 заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво (к позициям по состоянию на 23 февраля, — Ред.). Но очень много крови утекло за это время, и теперь эта опция категорически неприемлема… Поэтому, безусловно, конечная наша цель – это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ, — подчеркнул министр.

Глава МИД выразил мнение, что часть территорий Украины будет деоккупирована на поле боя, военным путем, а часть, возможно, и посредством дипломатии.

По словам Кулебы, успехи Вооруженных сил Украины во время последних контрнаступлений оказывают непосредственное влияние на желание наших партнеров помогать. Потому что победителям обычно хотят помогать больше.

По мнению министра, чем больше побед Украина будет одерживать, тем больше будет внимания и поддержки партнеров, поскольку они будут наблюдать конкретные результаты своей помощи.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что наше государство может вернуться к границам на 1991 год уже в следующем году.

Министр обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что ключевая цель Украины в войне – это освобождение всех оккупированных территорий. Кроме того, Киев будет настаивать на репарациях от РФ.