Вересень, 13 в 14:56

Мета України в спровокованій РФ повномасштабній війні – це вже не повернення до ситуації станом на 23 лютого 2022 року, а звільнення всієї території в міжнародно визнаних кордонах.

Про це заявив в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підтвердив, що опції на кшталт “кордонів 23 лютого” вже не існує.

Зміна позиції Києва відбулася як через звірства окупантів у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших населених пунктах, так і в зв’язку з успіхами української армії.

Зараз дивляться

Кулеба нагадав, що Україна навчилася перемагати і знає, як це робити.

– На початку війни, коли РФ перла вперед і було багато запитань щодо того, наскільки суттєвою виявиться підтримка українського спротиву, безумовна задача №1 полягала в тому, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво (до позицій станом на 23 лютого, – Ред.). Але дуже багато крові витекло за цей час, і тепер ця опція є категорично неприйнятною… Тому, безумовно, кінцева наша мета – це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів, – наголосив міністр.

Очільник МЗС висловив думку, що частина територій України буде деокупована на полі бою, військовим шляхом, а частина, можливо, й за допомогою дипломатії.

За словами Кулеби, успіхи Збройних сил України під час останніх контрнаступів безпосередньо впливають на бажання наших партнерів допомагати. Оскільки переможцям зазвичай хочуть допомагати більше.

На думку міністра, чим більше перемог Україна здобуватиме, тим більшою буде увага та підтримка партнерів, оскільки вони спостерігатимуть конкретні результати своєї допомоги.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозував, що наша держава може повернутися до кордонів станом на 1991 рік вже наступного року.

Міністр оборони України Олексій Резніков також зазначав, що ключова мета України у війні – це звільнення всіх окупованих територій. Крім того, Київ наполягатиме на репараціях від РФ.