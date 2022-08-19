Август, 19 в 14:45

Война России против Украины окончательно завершится, когда развалится нынешний режим в РФ с имперским менталитетом.

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Суспільному, которое транслировалось в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, Кремль не откажется от идеи разрушить Украину как нацию, ее историю: это глубоко сидит в голове Владимира Путина.

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– Не хочу никого разочаровывать, но я абсолютно уверен, что эта война будет продолжаться до того момента, когда будет разрушен этот российский режим. Он всегда будет стремиться разрушить Украину. Конечно, возможны прекращение огня, перемирие, разные идеи. Но в Москве никогда не исчезнет идея разрушить Украину, – отметил Климкин.

Экс-министр добавил, что завершение войны или хотя бы прекращение огня и переговоры зависят от потерь войск РФ, в том числе и на поле боя.

Параллельно Запад демонстрирует, что уже не согласится на какие-то компромиссы с агрессором.

– Это значит, что война будет выиграна, когда перезагрузится этот российский режим, которому собьет мозг, которому больше не будут приходить в голову идеи о реинкарнации империи Советского Союза, когда он будет думать о России, а не об империи. Тогда закончится война, – заявил Климкин.

Он объяснил, что относит к нынешнему режиму не только кремлевского диктатора Путина, но и российские элиты и россиян.

Климкин уточнил, что если Путина не станет, это не значит, что преемник будет лучше.

– Если хотите мое понимание, следующая реинкарнация этой империи может быть еще хуже, чем сегодня, – считает он.

Климкин подчеркнул, что завершение войны и победа в ней Украины будет означать конец России как империи и конец ее имперской ментальности. А лучшей гарантией безопасности для нашего государства будет скорейшая интеграция в Евросоюз и НАТО.

– Это не значит, что все время будут продолжаться боевые действия, что не будет прекращения огня. Это не значит, что на нашей территории не будет войск НАТО, я абсолютно уверен, что будут. Что момент этот наступит, и мы будем членом НАТО, членом Евросоюза… Но в Москве всегда будут считать, что Украину нужно разрушить. Это означает, что война будет гибридной, на фронтах. Они всегда будут вести эту войну, поскольку она делает этот режим, империю легитимной… Как только этот смысл исчезнет, окончательно и навсегда будет завершена война. И я уверен, что она будет завершена, – подытожил Климкин.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что война завершится выходом на украинские границы по состоянию на 1991 год. По его словам, это возможно уже в следующем году.