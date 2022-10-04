Жовтень, 04 в 13:34

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо неможливості переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відповідний указ № 679 оприлюднений на сайті глави держави. Йдеться про рішення РНБО від 30 вересня, що було ухвалене у відповідь на спробу Кремля анексувати території чотирьох областей України.

– Рада нацбезпеки і оборони України вирішила констатувати неможливість проведення переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, – зазначається в тексті указу.

Цим же документом схвалено текст спільного звернення президента Володимира Зеленського, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єра Дениса Шмигаля до НАТО з приводу вступу України в пришвидшеному порядку.

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Кабінету міністрів доручено підготувати пропозиції щодо системи гарантій безпеки для України на основі багатосторонніх і двосторонніх угод. Мета – довести оборонний потенціал нашої держави до рівня, який дозволить давати відсіч збройній агресії РФ.

Крім того, гарантії мають передбачати посилення військової підтримки України, збільшення масштабу підготовки українських військових, розвиток оборонно-промислового комплексу нашої країни.

Уряд в умовах ескалації з боку РФ також повинен забезпечити збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.

Верховній Раді доручено прискорити ухвалення законопроєктів про санкції проти фізичних та юридичних осіб з РФ.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова.

Як відомо, 30 вересня господар Кремля Володимир Путін оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

У відповідь на це Україна вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Тоді ж Володимир Зеленський наголосив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із РФ, доки її президентом залишається Путін.