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Факты / Україна / Политика

Дипломатия невозможна: Подоляк назвал условие для возобновления переговоров с РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украина может вернуться к переговорам с РФ, только если российская армия покинет все территории нашего государства, включая временно оккупированный Крым.

Об этом сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил, что, несмотря на заявления о готовности к переговорам, Москва разговаривает только на языке ультиматумов. В таких условиях дипломатия невозможна.

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– Россия не хочет вести переговоры – она только выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться, — подчеркнул Подоляк.

Он проинформировал, что псевдореферендумы РФ и объявленная Кремлем аннексия четырех областей Украины (Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской) для нашего государства ничего не меняют. Фейковые “референдумы” не имеют юридической силы с точки зрения международного права.

В то же время, украинская армия продолжит бороться за деоккупацию территорий, контрнаступление продолжается.

– Украина готова на все, чтобы вернуть их. Наши люди об этом нас просят… Тем, кто шел голосовать, направляли автомат в лицо и приказывали: Голосуйте! Поэтому наши контрнаступления продолжаются, – объяснил Подоляк.

Комментируя шантаж Кремля, он выразил мнение, что шансы ядерного конфликта невысокие, однако все же существуют. Советник руководителя ОПУ предупредил, что если мир допустит крах системы ядерной безопасности, то последствия этого ощутит не только Украина.

Возможность переговоров с РФ Михаил Подоляк прокомментировал и в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил о заявлении президента Владимира Зеленского, что Украина не будет проводить переговоры с российской стороной, пока президентом остается Владимир Путин.

– Нет никакого смысла вести переговоры с “танцорами на костях” – Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость, – написал Подоляк.

Он не исключил возможности переговоров с новым президентом РФ, который будет “адекватнее оценивать” обстоятельства.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Киев готов обсуждать с Москвой выплату репараций за агрессию.

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Источник: La Repubblica

Источник: Офис президента
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