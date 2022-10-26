Октябрь, 25 в 22:32

Страна-агрессор Россия пытается искусственно затормозить экспорт зерна из Украины в Азию и Африку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

По словам украинского лидера, в ходе переговоров поднималась тема глобальной продовольственной безопасности. Оба президента согласились, что роль Украины в ее гарантировании должна усиливаться.

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– Для этого нужно сохранить и расширить экспортную зерновую инициативу, которая обеспечивает поставки продовольствия из наших портов, – уточнил Зеленский.

Президент добавил, что за время действия зернового коридора удалось экспортировать около 9 млн тонн агропродукции. Благодаря этому десятки миллионов людей в разных уголках мира были спасены от угрозы голода, спровоцированного РФ.

В то же время агрессор создает искусственную очередь из судов, которые направляются в порты Украины для загрузки зерновыми или из портов в конечный пункт назначения.

По словам Зеленского, в такой очереди сейчас находятся более 170 судов.

– Считаю абсолютно позорными российские попытки затормозить такие поставки продовольствия странам Африки и странам Азии путем создания искусственной очереди из судов, вынужденных ожидать ежедневно, в течение недели и более, выполнения контрактных обязательств, — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Германию и других партнеров Украины, которые поддерживают зерновую инициативу, ее продолжение и расширение.

– Мы должны совместно не позволить РФ каким-либо образом сорвать этот экспорт, — заявил президент.

Как известно, соглашение о разблокировании экспорта зерна из Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Украина подписала документ с ООН и Турцией Аналогичный отдельный документ заключила и РФ.

Зерновой экспорт происходит из портов Одесса, Черноморск и Южный (все в Одесской области).

Соглашение действует 120 дней, то есть до 19 ноября. Все стороны, кроме РФ, настаивают на его продлении. В то же время страна-агрессор пригрозила выйти из соглашения и выдвинула требования к ООН.

24 октября в МИД Украины проинформировали, что десятки судов с украинской агропродукцией застряли в очереди в районе пролива Босфор из-за действий РФ. Это связано с тем, что российские инспекторы начали задерживать проверку судов.

Фото: Минобороны Турции