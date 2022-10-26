Жовтень, 25 в 22:32

Країна-агресор Росія намагається штучно загальмувати експорт зерна з України в Азію та Африку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

За словами українського лідера, під час переговорів піднімалася тема глобальної продовольчої безпеки. Обидва президенти погодилися, що роль України в її гарантуванні має посилюватися.

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– Для цього потрібно зберегти та розширити експортну зернову ініціативу, яка забезпечує постачання продовольства з наших портів, – уточнив Зеленський.

Президент додав, що за час дії зернового коридору вдалося експортувати близько 9 млн тонн агропродукції. Завдяки цьому десятки мільйонів людей у різних куточках світу були врятовані від загрози голоду, спровокованого РФ.

Водночас зараз агресор створює штучну чергу з суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими чи з портів до кінцевого пункту призначення.

За словами Зеленського, в такій черзі зараз перебувають понад 170 суден.

– Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати таке постачання продовольства країнам Африки і країнам Азії через створення штучної черги із суден, які змушені очікувати щоденно, протягом тижня і більше, виконання контрактних зобов`язань, – наголосив Зеленський.

Він подякував Німеччині та іншим партнерам України, які підтримують зернову ініціативу, її продовження та розширення.

– Маємо спільно не дозволити РФ будь-яким чином зірвати цей експорт, – заявив президент.

Як відомо, угода про розблокування експорту зерна з України була підписана в Стамбулі 22 липня. Україна підписала документ із ООН та Туреччиною. Аналогічний окремий документ уклала й РФ.

Зерновий експорт відбувається з портів Одеса, Чорноморськ та Південний (усі в Одеській області).

Угода діє 120 днів, тобто до 19 листопада. Усі сторони, крім РФ, наполягають на її продовження. Водночас країна-агресор пригрозила вийти з угоди та висунула вимоги до ООН.

24 жовтня в МЗС України поінформували, що десятки суден із українською агропродукцією застрягли в черзі в районі протоки Босфор через дії РФ. Це пов’язано з тим, що російські інспектори почали суттєво затримувати перевірку суден.

Фото: Міноборони Туреччини