Збільшити масштаби підтримки: у Києві з візитом перебуває комісар ЄС з питань енергетики

Листопад, 01 в 14:50

До Києва з візитом у вівторок, 1 листопада, прибула комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

До української столиці вона прибула наступного дня після масованої ракетної атаки росіян, під час якої обстріляли критичну інфраструктуру України. Через обстріли велика частина Києва залишилася без світла та води.

Сімсон наголосила, що прибула до Києва, щоб “допомогти збільшити масштаби підтримки енергетичного сектору України”.

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— Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими. ЄС підтримує українців, щоб допомогти їм, доки вони не переможуть, – написала Сімпсон.

Вона додала, що побачила масштаби руйнування в Україні на власні очі та докладе “всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги”.

— Це має надходити від установ ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів. Ми не маємо гаяти час!

I have witnessed the scale of destruction in #Ukraine first hand & am making all efforts to increase financial, technical & practical help. This has to come from the #EU institutions, the Member States, our international partners & private donors. We have no time to waste! — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.