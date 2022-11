Збільшити масштаби підтримки: у Києві з візитом перебуває комісар ЄС з питань енергетики

До Києва з візитом у вівторок, 1 листопада, прибула комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

До української столиці вона прибула наступного дня після масованої ракетної атаки росіян, під час якої обстріляли критичну інфраструктуру України. Через обстріли велика частина Києва залишилася без світла та води.

Сімсон наголосила, що прибула до Києва, щоб “допомогти збільшити масштаби підтримки енергетичного сектору України”.

Вона додала, що побачила масштаби руйнування в Україні на власні очі та докладе “всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги”.

I have witnessed the scale of destruction in #Ukraine first hand & am making all efforts to increase financial, technical & practical help.

This has to come from the #EU institutions, the Member States, our international partners & private donors. We have no time to waste!

— Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022