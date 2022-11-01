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Факти / Україна / Політика

Збільшити масштаби підтримки: у Києві з візитом перебуває комісар ЄС з питань енергетики

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кадрі Сімсон

До Києва з візитом у вівторок, 1 листопада, прибула комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

До української столиці вона прибула наступного дня після масованої ракетної атаки росіян, під час якої обстріляли критичну інфраструктуру України. Через обстріли велика частина Києва залишилася без світла та води.

Сімсон наголосила, що прибула до Києва, щоб “допомогти збільшити масштаби підтримки енергетичного сектору України”.

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— Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими. ЄС підтримує українців, щоб допомогти їм, доки вони не переможуть, – написала Сімпсон.

Вона додала, що побачила масштаби руйнування в Україні на власні очі та докладе “всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги”.

— Це має надходити від установ ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів. Ми не маємо гаяти час!

31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

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