Российские захватчики нанесли утренний массированный ракетный удар по городам Украины 31 октября. Россия обстреляла объекты критической инфраструктуры на Киевщине, в Харькове, Запорожье, на Черкасчине и Буковине.

На Львовщине, в Хмельницкой и Винницкой областях ракеты сбили. В последних двух областях обломки нанесли ущерб гражданским объектам.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате российских обстрелов утром 31 октября пострадали 13 человек.

Командование воздушных сил сообщило, что силы ПВО сбили 44 крылатых ракеты, запущенные по Украине. В общей сложности Россия запустила их 50.

Крылатые ракеты Х-101/Х-555 запускали с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область).

Первые взрывы в Киеве услышали около 8:00. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области сработало ПВО и призвал оставаться в безопасных местах. Впоследствии городской голова столицы Виталий Кличко сообщил об атаке врага по объектам критической инфраструктуры.

Около 8:30 Алексей Кулеба проинформировал, что есть прилеты в одной из общин и добавил, что в области применяется ограничение электроэнергии.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о враждебном попадании в объект критической инфраструктуры в городе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Харькову и Чугуевскому району области, предварительно – ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

Из-за российской атаки в Харькове временно не ходя троллейбусы и трамваи — по городу курсируют автобусы.

В Винницкой области украинские силы ПВО сбили вражескую ракету, но она упала на гражданские объекты. Как сообщил глава ОВА Сергей Борзов, есть разрушения, но погибших или раненых нет. На месте работают спецслужбы и ГСЧС.

Из-за российской атаки в Черкасской области обесточена часть области. Начальник ОВА Игорь Табурец сообщил, что на месте работают аварийные службы.

Из-за атаки по Запорожью в городе возникли отключения энергоснабжения. Глава ОВА Александр Старух сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры.

В Кировоградской области враг попал в один из энергетических объектов в районе Светловодска. По словам главы ОВА Андрея Райковича, предварительно – без жертв, сейчас идет ликвидация последствий пожара.

Прилет российской ракеты зафиксирован в Черновицкой области, в результате чего поврежден объект критической инфраструктуры.

В Днепропетровской области городской голова Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании в промышленное предприятие. Он добавил, что есть разрушения, но обошлось без жертв.

Руководители ОВА в Хмельницкой, Одесской, Львовской и Полтавской областях сообщили об успешном сбитии ракет силами ПВО. По словам главы ОВА Хмельнитчины Сергея Гамалия, в результате сбития ракет на территории области обломки ракеты упали на гражданский объект — пострадавших нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения.

Он также поблагодарил энергетики, которые в эти минуты ликвидируют последствия российских атак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия воюет с мирным населением.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2022