Октябрь, 31 в 15:27

Российские захватчики нанесли утренний массированный ракетный удар по городам Украины 31 октября. Россия обстреляла объекты критической инфраструктуры на Киевщине, в Харькове, Запорожье, на Черкасчине и Буковине.

На Львовщине, в Хмельницкой и Винницкой областях ракеты сбили. В последних двух областях обломки нанесли ущерб гражданским объектам.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате российских обстрелов утром 31 октября пострадали 13 человек.

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Командование воздушных сил сообщило, что силы ПВО сбили 44 крылатых ракеты, запущенные по Украине. В общей сложности Россия запустила их 50.

Крылатые ракеты Х-101/Х-555 запускали с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область).

Ситуация со взрывами в городах

Первые взрывы в Киеве услышали около 8:00. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области сработало ПВО и призвал оставаться в безопасных местах. Впоследствии городской голова столицы Виталий Кличко сообщил об атаке врага по объектам критической инфраструктуры.

— Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают, – написал он.

Около 8:30 Алексей Кулеба проинформировал, что есть прилеты в одной из общин и добавил, что в области применяется ограничение электроэнергии.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о враждебном попадании в объект критической инфраструктуры в городе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Харькову и Чугуевскому району области, предварительно – ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

Из-за российской атаки в Харькове временно не ходя троллейбусы и трамваи — по городу курсируют автобусы.

В Винницкой области украинские силы ПВО сбили вражескую ракету, но она упала на гражданские объекты. Как сообщил глава ОВА Сергей Борзов, есть разрушения, но погибших или раненых нет. На месте работают спецслужбы и ГСЧС.

Из-за российской атаки в Черкасской области обесточена часть области. Начальник ОВА Игорь Табурец сообщил, что на месте работают аварийные службы.

Из-за атаки по Запорожью в городе возникли отключения энергоснабжения. Глава ОВА Александр Старух сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры.

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В Кировоградской области враг попал в один из энергетических объектов в районе Светловодска. По словам главы ОВА Андрея Райковича, предварительно – без жертв, сейчас идет ликвидация последствий пожара.

Прилет российской ракеты зафиксирован в Черновицкой области, в результате чего поврежден объект критической инфраструктуры.

В Днепропетровской области городской голова Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании в промышленное предприятие. Он добавил, что есть разрушения, но обошлось без жертв.

Руководители ОВА в Хмельницкой, Одесской, Львовской и Полтавской областях сообщили об успешном сбитии ракет силами ПВО. По словам главы ОВА Хмельнитчины Сергея Гамалия, в результате сбития ракет на территории области обломки ракеты упали на гражданский объект — пострадавших нет.

Россия повредила 18 объектов – большинство энергетические

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения.

— Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, защищающим наше небо, — заявил Шмигаль.

Он также поблагодарил энергетики, которые в эти минуты ликвидируют последствия российских атак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия воюет с мирным населением.

— Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти приступы, называя их “ответом”. Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев, – написал Кулеба.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2022

Россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов на день для обстрелов гражданской инфраструктуры Украины, отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что украинское ПВО работает эффективно, но призвал предоставить больше современных систем, чтобы увеличить плотность защиты украинского неба.

— Наше ПВО работает эффективно, но для 100% сбивания российских воздушных целей нам нужно больше современных систем, больше батарей, больше авиации, чтобы увеличить плотность. Нет времени на промедление. У нас большая страна.

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на утренние обстрелы Украины. В Twitter она написала, что работники посольства были вынуждены прятаться в бомбоубежище, как миллионы украинцев.

Бринк назвала российские атаки “бездушными и варварскими”, и отметила, что их цель — оставить страну в холоде и тьме накануне зимы.

Like millions of Ukrainians, our @USEmbassyKyiv team is once again taking shelter as Russia continues its callous and barbaric missile strikes on the people of Ukraine in an effort to leave the country cold and dark as we approach winter. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 31, 2022

Российская ракета упала в Молдове

Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину нанесла разрушения стране, которая не участвует в войне. Так, в Молдове в селе Наславча Окницкого района упала российская ракета. Об этом сообщило МВД Молдовы.

В ведомстве добавили, что ракету сбила украинская система ПВО, а обломки упали на территорию Молдовы. Полицейские оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей.

В то же время Минобороны Молдовы сообщило, что системы воздушного наблюдения армии страны не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы.