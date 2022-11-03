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Факты / Україна / Политика

РФ требует от Украины гарантий безопасности, а это провал российской агрессии – Зеленский

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ требует от Украины гарантий безопасности, а это провал российской агрессии – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на требование Кремля по гарантиям безопасности от Украины.

Зеленский напомнил, что перед вторжением и в начале войны Россия потребовала гарантий безопасности от США. Теперь же после восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины.

По мнению президента, подобная риторика Москвы показывает лишь провал российской военной агрессии.

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— Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал испытала русская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору, – подчеркнул Владимир Зеленский.

А еще Зеленский заверил, что Россия обязательно получит наказание за террор, а вся Украина будет свободной.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего было обсуждение того, как в Украине отстраивают объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые подверглись разрушениям в результате воздушных атак россиян.

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