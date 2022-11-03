РФ вимагає від України гарантій безпеки, а це провал російської агресії – Зеленський
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відреагував на вимогу Кремля щодо гарантій безпеки від України.
Зеленський нагадав, що перед вторгненням та на початку війни Росія вимагала гарантій безпеки від США. А тепер після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.
На думку президента, така риторика Москви показує лише провал російської воєнної агресії.
– Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору, – наголосив Володимир Зеленський.