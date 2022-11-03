Листопад, 02 в 23:03

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відреагував на вимогу Кремля щодо гарантій безпеки від України.

Зеленський нагадав, що перед вторгненням та на початку війни Росія вимагала гарантій безпеки від США. А тепер після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

На думку президента, така риторика Москви показує лише провал російської воєнної агресії.

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