Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

РФ вимагає від України гарантій безпеки, а це провал російської агресії – Зеленський

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ вимагає від України гарантій безпеки, а це провал російської агресії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відреагував на вимогу Кремля щодо гарантій безпеки від України.

Зеленський нагадав, що перед вторгненням та на початку війни Росія вимагала гарантій безпеки від США. А тепер після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

На думку президента, така риторика Москви показує лише провал російської воєнної агресії.

Зараз дивляться

– ​Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору, – наголосив Володимир Зеленський.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка