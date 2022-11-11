Ноябрь, 11 в 21:00

То, что Вооруженные силы Украины вынудили оккупационные войска РФ бежать из Херсона, вызвало растерянность среди российских элит.

Об этом проинформировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио НВ, отвечая на вопрос, как освобождение Херсона может отразиться на путинской вертикали власти.

– Мы видим большую растерянность среди политических элит РФ. Они не понимают, что происходит, как это будет дальше… Вертикаль (власти, — Ред.) начинает сыпаться, — подчеркнул он.

По словам Подоляка, представители элит хотят отмежеваться от российского диктатора Владимира Путина, поскольку потом не желают делить с ним ответственность за его действия. С другой стороны, они начинают искать для себя нишу в послевоенной России.

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Как отметил Подоляк, все это напоминает процессы, которые наблюдались в нацистской Германии в 1944 – 1945 годах.

Он добавил, что уже сейчас в РФ происходит “тотальная десекрализация Путина как ключевого исторического персонажа для России”.

– Мы видим буквально вал негатива на всех медийных площадках, которые еще не относятся к ключевому пулу пропагандистов – телекомпаниям российским, но между тем идет огромный, скажем так брутальный наезд на генералитет. Отдельно видим, что уже очень много говорят о неэффективности Путина как верховного главнокомандующего, – объяснил советник руководителя ОПУ.

Он уточнил, что, несмотря на попытки командования РФ оправдаться за отступление из Херсона, внутри страны-агрессора все чаще раздаются заявления о неэффективности стратегического управления, неподготовленности российской армии, ее неспособности воевать.

На этом фоне из Москвы снова начали раздаваться истерические заявления о необходимости переговоров между Украиной и РФ. При этом оккупанты предлагают договариваться не о выводе российских войск, а лишь “о прекращении огня”.

– А мы понимаем, что это не вопрос войны и мира. Это вопрос только оперативной паузы для российской армии, – объяснил Подоляк.

По его словам, такие панические настроения в РФ будут только нарастать.

Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Как проинформировал президент Владимир Зеленский, украинские военные находятся на подступах к городу. В то же время, специальные подразделения уже в Херсоне.

Источник: Радио НВ