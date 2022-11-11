Листопад, 11 в 21:00

Те, що Збройні сили України змусили окупаційні війська РФ тікати з Херсону, викликало розгубленість серед російських еліт.

Про це поінформував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Радіо НВ, відповідаючи на запитання, як звільнення Херсону може відобразитися на путінській вертикалі влади.

– Ми бачимо велику розгубленість серед політичних еліт РФ. Вони не розуміють, що відбувається, як це буде далі йти… Вертикаль (влади, – Ред.) починає сипатися, – наголосив він.

За словами Подоляка, представники еліт хочуть відмежуватися від російського диктатора Володимира Путіна, оскільки потім не хочуть ділити з ним відповідальність за його дії. З іншого боку, вони починають шукати собі нішу в післявоєнній Росії.

Зараз дивляться

Як зазначив Подоляк все це нагадує процеси, які спостерігалися в нацистській Німеччині в 1944 – 1945 роках.

Він додав, що вже зараз у РФ відбувається “тотальна десекралізація Путіна як ключового історичного персонажа для Росії”.

– Ми бачимо буквально вал негативу на всіх медійних майданчиках, які ще не відносяться до ключового пулу пропагандистів – телекомпаній російських, але між тим йде величезний, скажімо так брутальний наїзд на генералітет. Окремо бачимо, що вже дуже багато говорять про неефективність Путіна як верховного головнокомандувача, – пояснив радник керівника ОПУ.

Він уточнив, що, попри намагання командування РФ виправдатися за відступ з Херсону, всередині країни-агресора все частіше лунають заяви про неефективність стратегічного управління, непідготовленість російської армії, нездатність її воювати.

На цьому тлі з Москви знову почали лунати істеричні заяви про необхідність переговорів між Україною та РФ. При цьому окупанти пропонують домовлятися не про виведення російських військ, а лише “про припинення вогню”.

– А ми розуміємо, що це не є питанням війни і миру. Це питання лише оперативної паузи для російської армії, – пояснив Подоляк.

За його словами, такі панічні настрої в РФ будуть лише наростати.

Як відомо, 11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон. Як поінформував президент Володимир Зеленський, українські військові перебувають на підступах до міста. Водночас спеціальні підрозділи вже у Херсоні.

Джерело: Радіо НВ