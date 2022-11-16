Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні та воєнний стан до 19 лютого 2023 року

Листопад, 16 в 16:06

В Україні продовжили дію воєнного стану ще на 90 діб до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

За відповідний законопроєкт, поданий президентом, сьогодні проголосувала Верховна Рада. За висловилися 294 народні обранці.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5 год 30 хв 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року.

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Також Рада підтримала рішення щодо продовження терміну загальної мобілізації з 21 листопада 2022 року на 90 діб — до 19 лютого 2023 року.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації. На сайті парламенту відповідні документи були зареєстровані під номерами 1889 та 1890.

14 листопада профільний комітет ВР підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.