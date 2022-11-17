Ноябрь, 17 в 17:40

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Соответствующий указ от 17 ноября опубликован на сайте главы государства.

– Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации, – говорится в тексте указа.

В августе Дмитрий Кулеба подписал представление президенту на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

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По мнению главы МИД, у Венедиктовой есть компетенции, необходимые для работы послом, и она “может себя проявить на международном уровне”.

Напомним, 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, которую она занимала с марта 2020 года.