Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии
Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Соответствующий указ от 17 ноября опубликован на сайте главы государства.

– Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации, – говорится в тексте указа.

В августе Дмитрий Кулеба подписал представление президенту на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Сейчас смотрят

По мнению главы МИД, у Венедиктовой есть компетенции, необходимые для работы послом, и она “может себя проявить на международном уровне”.

Напомним, 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, которую она занимала с марта 2020 года.

Читайте
Зеленский о приговоре по делу МН17: На скамье подсудимых должны оказаться и заказчики

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка