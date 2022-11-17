Ноябрь, 17 в 17:22

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на приговоры, которые суд в Гааге вынес фигурантам дела об уничтожении самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом в июле 2014 года.

Соответствующий комментарий глава государства обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что сегодняшнее решение суда является важным, однако на скамье подсудимых должны оказаться и те, кто отдавал приказы сбить самолет.

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– Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию, — подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что наказание за все преступления и зверства РФ, и прошлые, и нынешние, будет неизбежным.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022

Как известно, 17 ноября суд в Гааге признал виновными в аварии гражданского самолета и в убийстве 298 человек трех из четырех фигурантов дела МН17.

В частности, суд признал доказанной вину полковника запаса ФСБ РФ, террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Старший офицер ГРУ РФ в отставке Сергей Дубинский и командир разведывательного подразделения террористического формирования “ДНР” Леонид Харченко признаны соучастниками запуска ракеты. Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному сроку. Сумму компенсации родственникам жертв крушения MH17 оценили в более чем €16 млн.

Еще одного фигуранта – Олега Пулатова – суд объявил невиновным по делу о катастрофе.

За весь период следственных действий ни один из подозреваемых в суд не явился. В то же время, Олег Пулатов был представлен адвокатами.