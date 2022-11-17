Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Зеленский о приговоре по делу МН17: На скамье подсудимых должны оказаться и заказчики

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на приговоры, которые суд в Гааге вынес фигурантам дела об уничтожении самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом в июле 2014 года.

Соответствующий комментарий глава государства обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что сегодняшнее решение суда является важным, однако на скамье подсудимых должны оказаться и те, кто отдавал приказы сбить самолет.

Сейчас смотрят

– Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию, — подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что наказание за все преступления и зверства РФ, и прошлые, и нынешние, будет неизбежным.

Как известно, 17 ноября суд в Гааге признал виновными в аварии гражданского самолета и в убийстве 298 человек трех из четырех фигурантов дела МН17.

В частности, суд признал доказанной вину полковника запаса ФСБ РФ, террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Старший офицер ГРУ РФ в отставке Сергей Дубинский и командир разведывательного подразделения террористического формирования “ДНР” Леонид Харченко признаны соучастниками запуска ракеты. Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному сроку. Сумму компенсации родственникам жертв крушения MH17 оценили в более чем €16 млн.

Еще одного фигуранта – Олега Пулатова – суд объявил невиновным по делу о катастрофе.

За весь период следственных действий ни один из подозреваемых в суд не явился. В то же время, Олег Пулатов был представлен адвокатами.

Читайте
Малайзийский рейс MH17 в 2014 году сбила российская ракета — суд Гааги

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка