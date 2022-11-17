Листопад, 17 в 17:40

Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.

Відповідний указ від 17 листопада опубліковано на сайті глави держави.

– Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації, – йдеться в тексті указу.

У серпні Дмитро Кулеба підписав подання президенту на призначення Венедіктової послом України у Швейцарії.

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На думку очільника МЗС, Венедіктова має компетенції, необхідні для роботи послом, і вона “може себе проявити на міжнародному рівні”.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора, яку вона обіймала з березня 2020 року.