Август, 03 в 10:28

Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову готовятся назначить послом Украины в Швейцарии.

Соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому уже подписал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах.

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— Да, я подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии. Президент постоянно присматривается к кандидатам для приоритетных для него стран. Мы все постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный. Но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла, — добавил Кулеба.

По мнению главы МИД, у Венедиктовой эти компетенции есть. Ведь ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может проявить себя на международном уровне.

Напомним, 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, которую она занимала с марта 2020 года.

После этого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Венедиктову может ждать назначение на дипломатическом фронте.