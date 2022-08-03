Венедиктову назначат послом Украины в Швейцарии — Кулеба подписал представление
Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову готовятся назначить послом Украины в Швейцарии.
Соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому уже подписал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он объяснил, что практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах.
— Да, я подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии. Президент постоянно присматривается к кандидатам для приоритетных для него стран. Мы все постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный.
Но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла, — добавил Кулеба.
По мнению главы МИД, у Венедиктовой эти компетенции есть. Ведь ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может проявить себя на международном уровне.
Напомним, 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, которую она занимала с марта 2020 года.
После этого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Венедиктову может ждать назначение на дипломатическом фронте.